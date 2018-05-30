Убийство Аркадия Бабченко: в журналиста стреляли из пистолета Макарова

На месте убийства российского журналиста Аркадия Бабченко были найдены три гильзы от патронов калибра 9 миллиметров для пистолета Макарова, сообщает украинские агентство УНН со ссылкой на полицию.

Напомним, основными версиями убийства журналиста является, как ранее заявляли в МВД Украины, его профессиональная деятельность и гражданская позиция.

Российский журналист и оппозиционер Аркадий Бабченко, покинувший Россию в связи с угрозами в свой адрес и работавший на телеканале ATR, был убит вечером во вторник, 29 мая, на пороге своего дома в Киеве. Неизвестный или неизвестные три раза стреляли журналисту в спину.

В квартире в момент убийства находилась жена Бабченко, которая выбежала из ванной, услышав хлопки, и нашла мужа в крови, после чего вызвала "скорую".

Аркадий Бабченко умер от полученных ран в машине "скорой помощи" по дороге в больницу.

Юрий Мацарский, журналист телеканала ATR и коллега Аркадия Бабченко, находящийся на месте трагедии, рассказал редакции NEWSru.co.il, что Бабченко ежедневно получал угрозы в свой адрес.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве журналиста.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Киева о причастности России к убийству Бабченко "верхом цинизма".

Справка

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с "Новой газетой" и другими изданиями. Участвовал в обеих чеченских войнах. Является основателем проекта "Журналистика без посредников".

В 2017 году в связи с угрозами в свой адрес Бабченко покинул Россию. Жил в Праге и некоторое время в Израиле. Затем переехал в Киев, где вел передачу на крымскотатарском телеканале ATR.

Бабченко был последовательным и жестким критиком агрессивных действий российских властей против Украины.

У Аркадия Бабченко остались жена и дочь. Бабченко также являлся опекуном шестерых детей, которых они с женой взяли из детских домов.





