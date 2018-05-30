Аркадий Бабченко жив, его убийство было инсценировкой СБУ

Российский журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения. Убийство Бабченко оказалось инсценировкой, организованной Службой безопасности Украины.

В результате спецоперации СБУ был задержан подозреваемый в подготовке покушения на журналиста.

Согласно заявлению СБУ, покушение на Аркадия Бабченко было организовано российскими спецслужбами. Для исполнения убийства был завербован гражданин Украины Г., ветеран АТО, которому заплатили 40 тысяч долларов.

Днем в среду, 30 мая, Бабченко появился на брифинге перед журналистами. На пресс-конференции в присутствии главы СБУ журналист принес извинения своим близким, которые, в том числе жена, не были поставлены в известность об операции.

По словам Бабченко, ему стало известно о подготовке покушения около месяца назад.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщил, что для правдоподобности были сделаны и опубликованы постановочные фотографии якобы убитого Бабченко и распространен фоторобот "подозреваемого".

Российский МИД выразил удовлетворение тем, что Бабченко оказался жив, но подчеркнул, что украинские власти использовали эту "историю" для пропаганды.

Напомним, вечером во вторник, 29 мая, МВД Украины сообщило, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры в Киеве.





