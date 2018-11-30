28 стран ЕС осудят ХАМАС вместе с США

США и Европейский союз договорились о поддержке продвигаемой Белым домом резолюции Генеральной ассамблеи ООН, осуждающей палестинскую террористическую организацию ХАМАС.

Как сообщает со ссылкой на дипломатические источники французское информационное агентство AFP, резолюцию поддержат все 28 членов ЕС единым блоком.

Европа согласилась поддержать резолюцию после того, как США включили в ее текст параграф о том, что будущее мирное соглашение между Израилем и палестинцами должно основываться на международном законодательстве и учитывать резолюции ООН по данному вопросу.

В то же время в резолюции не упоминается формулировка "два государства для двух народов".

Напомним, что Никки Хейли, покидающая в конце года пост постпреда США в ООН, работает над проектом резолюции, осуждающей ХАМАС. Ожидается, что резолюция будет представлена на голосование Генассамблеи ООН в самое ближайшее время. Израильские СМИ называют эту резолюцию "прощальным подарком" Иерусалиму.

Готовящийся документ осуждает террористическую деятельность ХАМАСа, за которым числится длинный список нарушений, включая ракетные обстрелы, "огненный террор", использование гражданских ресурсов в военных целях, подстрекательство к насилию.

В черновике содержится требование к ХАМАСу немедленно прекратить любые насильственные действия, включая запуск "огненных" шаров.

29 ноября глава политбюро палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя направил председателю Генеральной ассамблеи ООН Марии Фернанде Спиносе письмо с жалобой на действия США и Израиля в ООН.

В письме говорится, что ХАМАС с гневом наблюдает за длительными и бесплодными усилиями, предпринимаемыми против него США и Израилем, и хочет обратить внимание США на легитимацию, предоставляемую ООН народно-освободительным движениям по всему миру, и на поддержку международным законодательством мер по борьбе с оккупацией и права народов на самоопределение.

Ханийя подчеркнул, что необходимо приложить значительные усилия, чтобы блокировать подготавливаемую США резолюцию с осуждением ХАМАСа





