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NEWSru.co.il :: В мире30 ноября 2019 г., 20:25

Задержан подозреваемый в нападении на подростков в Гааге

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Задержан подозреваемый в нападении на людей в Гааге

Полиция Нидерландов задержала 35-летнего подозреваемого в связи с нападением на прохожих на одной из главных торговых улиц Гааги.

Задержанный доставлен в полицию для допроса.

Вечером в пятницу, 29 ноября, злоумышленник, вооруженный ножом, напал на прохожих на Гротемарктстраат, крупнейшей торговой улице Гааги. В результате нападения были ранены три человека. Все трое пострадавших – несовершеннолетние.

Подозреваемый скрылся с места преступления.

Мотивы нападавшего неизвестны. Как передает государственное телевидение Нидерландов, по предварительной оценке следствия, речь не идет о теракте.

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