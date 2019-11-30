Задержан подозреваемый в нападении на подростков в Гааге

Полиция Нидерландов задержала 35-летнего подозреваемого в связи с нападением на прохожих на одной из главных торговых улиц Гааги.

Задержанный доставлен в полицию для допроса.

Вечером в пятницу, 29 ноября, злоумышленник, вооруженный ножом, напал на прохожих на Гротемарктстраат, крупнейшей торговой улице Гааги. В результате нападения были ранены три человека. Все трое пострадавших – несовершеннолетние.

Подозреваемый скрылся с места преступления.

Мотивы нападавшего неизвестны. Как передает государственное телевидение Нидерландов, по предварительной оценке следствия, речь не идет о теракте.