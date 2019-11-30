Задержан подозреваемый в нападении на подростков в Гааге
Полиция Нидерландов задержала 35-летнего подозреваемого в связи с нападением на прохожих на одной из главных торговых улиц Гааги.
Задержанный доставлен в полицию для допроса.
Вечером в пятницу, 29 ноября, злоумышленник, вооруженный ножом, напал на прохожих на Гротемарктстраат, крупнейшей торговой улице Гааги. В результате нападения были ранены три человека. Все трое пострадавших – несовершеннолетние.
Подозреваемый скрылся с места преступления.
Мотивы нападавшего неизвестны. Как передает государственное телевидение Нидерландов, по предварительной оценке следствия, речь не идет о теракте.
// NEWSru.co.il // В мире // 30 ноября 2019
Пострадавшие в результате нападения неизвестного с ножом в Гааге – несовершеннолетние
Пострадавшие в результате нападения неизвестного с ножом в Гааге – несовершеннолетние
// NEWSru.co.il // В мире // 29 ноября 2019
В Гааге неизвестный напал с ножом на прохожих. Трое раненых
В Гааге неизвестный напал с ножом на прохожих. Трое раненых