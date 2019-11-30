СМИ: террорист с Лондонского моста планировал взорвать посольство США и убить двух раввинов

Власти Великобритании опубликовали имя террориста, напавшего накануне вечером на прохожих на Лондонском мосту. Это – 28-летний Усман Кан, осужденный в 2012 году за причастность к террористической деятельности.

Группировка Кана, "вдохновленная" примером террористической организации "Аль-Каида", планировала осуществить серию терактов в Лондоне. Среди намеченных ею целей были Лондонская фондовая биржа, посольство США и дом Бориса Джонсона; также террористы намеревались убить настоятеля собора святого Павла и двух раввинов, сообщает Daily Mail.

Члены банды были задержаны после того, как службы безопасности вышли на их след и сумели прослушать разговоры, в которых террористы одобрительно отзывались о теракте в Мумбаи в 2008 году и надеялись повторить его на улицах Лондона.

Сам Кан строил планы по созданию тренировочного лагеря для боевиков под вывеской медресе, религиозной школы для мусульман и заявлял, что для него, как и для всех сторонников джихада, есть только три выхода: победа, мученичество или тюрьма.

В декабре 2018 года Кан, осужденный на 15 лет, вышел на свободу условно-досрочно и был обязан носить электронный браслет для установления его местонахождения.

Прежде, чем напасть на прохожих, Кан посетил собрание бывших заключенных, проводимое организацией "Учимся вместе", в здании Фиш-холла (Fishmongers' Hall) на Лондонском мосту.

Спустя несколько часов после теракта на Лондонском мосту полиция произвела обыск в одном из домов Стаффордшира, который, по данным следствия, связан с Каном – в нем проживал либо он сам, либо близкие к нему люди.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, Усман Кан, вооруженный двумя кухонными ножами атаковал прохожих на Лондонском мосту, в центре Лондона. В результате нападения ранения получили 12 человек (сначала сообщалось о пяти раненых). Двое из них скончались в больнице. Состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, еще одного – как стабильно тяжелое. Третий пострадавший получил легкие ранения.

Несколько мужчин, ставших очевидцами нападения, сумели скрутить террориста, выбить из его рук нож, и удержать до прибытия сотрудников полиции. Усман Кан был застрелен полицией на месте происшествия. Британские СМИ назвали мужчин, остановивших террориста, "обыкновенными героями".





