Дипмиссии Израиля в России, Украине, США и других странах приостановили работу из-за конфликта с минфином

Посольство Израиля в Москве в среду, 30 октября, объявило о прекращении работы в связи с забастовкой.

На сайте посольства опубликовано следующее заявление: "В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором минфина 21.07.2019 договорённости и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающий существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство. Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт. Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время".

На официальной странице генерального консульства государства Израиль в Санкт-Петербурге было опубликовано сообщение о приостановке работы из-за отсутствия финансирования.

В сообщении сказано: "В связи с решением министерства финансов Израиля в одностороннем порядке изменить договоренности и процедуру финансирования, которая существовала на протяжении нескольких десятилетий и была согласована и подписана генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления. Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство". Также в этом заявлении говорится: "Израильские дипломаты прилагают максимальные усилия для укрепления силы и устойчивости Израиля. К сожалению, решение министерства финансов не оставляет нам другого выбора, кроме как предпринять вышеупомянутые действия, поскольку оно затрагивает жизненно важные интересы государства Израиль. Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен в ближайшее время".

Сообщение о приостановке работы из-за забастовки опубликовано на странице посольства Израиля в Киеве в социальной сети Facebook.

Аналогичное сообщение размещено на официальном сайте посольства Израиля в США. О забастовке объявили израильские дипмиссии в других странах.

28 октября рабочие комитеты министерств иностранных дел и обороны объявили забастовку в связи с решением министерства финансов задним числом обложить подоходным налогом выплаты дипломатам на представительские расходы. В связи с забастовкой была полностью прекращена работа дипломатических представительств Израиля за границей, включая предоставление консульских услуг, работу экономических и военных атташе. Также были закрыты контрольно-пропускные пункты на границах с Палестинской автономией в секторе Газы, Иудее и Самарии. Полностью прекращены рассмотрение заявок на разрешение оборонного экспорта, подготовка к приему иностранных делегаций и к сопровождению израильских делегаций за границей.

Забастовка была объявлена еще в канун праздника Рош а-Шана, однако тогда министерство финансов в последний момент отложило свои планы. По утверждению рабочих комитетов, после праздников минфин снова потребовал полной оплаты налогов с января 2019 года по суммам, за которые ему не предъявлены квитанции.

В министерстве финансов настаивают, что средства на представительские расходы предназначены для оплаты представительских расходов, и что дипломатические сотрудники должны подтверждать целевое расходование средств квитанциями. В противном случае речь идет о прибавке к зарплате, которая должна облагаться подоходным налогом.