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В мире

Франция приостановила маркировку продукции, произведенной в "еврейских поселениях"

время публикации: 08:05 | последнее обновление: 08:36 блог версия для печати фото
Франция приостановила маркировку продукции, произведенной в "еврейских поселениях"
Франция приостановила маркировку продукции, произведенной в "еврейских поселениях"
Митинг во Франции (архив)
ВСЕ ФОТО

Правительство Франции приостановило выполнение решения Европейского союза о маркировке продукции, произведенной в Иудее, Самарии, на Голанских высотах и в "спорных" районах Иерусалима. Об этом со ссылкой на заявление Общества палестино-французской дружбы сообщает радиостанция "Кан Бет".

В заявлении этой пропалестинской организации выражается озабоченность по поводу действий правительства Франции.

Напомним, что Франция начала маркировать продукцию, произведенную в "еврейских поселениях", в ноябре 2016 года, когда президентом Франции был социалист Франсуа Олланд. Тогда власти Израиля выступали с резкой критикой этого решения.

11 ноября 2015 года Еврокомиссия утвердила инструкции к маркировке продукции, произведенной на территории Иудеи и Самарии, а также в Восточном Иерусалиме и на Голанских высотах, который названы в этом документе "землей, оккупированной Израилем в 1967 году". Еврочиновники называли это решение "чисто техническим", напоминая, что работа над документом началась еще в 2012 году. Иерусалим, со своей стороны, называл его дискриминационным. Многие страны-члены ЕС, включая Грецию и Чехию, сразу после утверждения решения заявили, что не будут его выполнять.



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// NEWSru.co.il // В мире // 25 ноября 2016 г.
Франция начала маркировку продукции поселений Иудеи и Самарии





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