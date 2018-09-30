Франция приостановила маркировку продукции, произведенной в "еврейских поселениях"

Правительство Франции приостановило выполнение решения Европейского союза о маркировке продукции, произведенной в Иудее, Самарии, на Голанских высотах и в "спорных" районах Иерусалима. Об этом со ссылкой на заявление Общества палестино-французской дружбы сообщает радиостанция "Кан Бет".

В заявлении этой пропалестинской организации выражается озабоченность по поводу действий правительства Франции.

Напомним, что Франция начала маркировать продукцию, произведенную в "еврейских поселениях", в ноябре 2016 года, когда президентом Франции был социалист Франсуа Олланд. Тогда власти Израиля выступали с резкой критикой этого решения.

11 ноября 2015 года Еврокомиссия утвердила инструкции к маркировке продукции, произведенной на территории Иудеи и Самарии, а также в Восточном Иерусалиме и на Голанских высотах, который названы в этом документе "землей, оккупированной Израилем в 1967 году". Еврочиновники называли это решение "чисто техническим", напоминая, что работа над документом началась еще в 2012 году. Иерусалим, со своей стороны, называл его дискриминационным. Многие страны-члены ЕС, включая Грецию и Чехию, сразу после утверждения решения заявили, что не будут его выполнять.





