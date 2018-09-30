Мир, который принес войну. 80 лет "Мюнхенскому сговору"

30 сентября 1938 года из самолета в лондонском аэропорту Хестон вышел седеющий джентльмен – премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен. Он прилетел из Мюнхена, где завершилась мирная конференция, позволившая предотвратить новую мировую войну – через двадцать лет после того, как завершилась предыдущая.

"Я привез мир нашего времени", – заявил он с балкона Букингемского дворца, показав ликующим толпам листок, где вместе с его подписью была и подпись канцлера Германии Адольфа Гитлера. Этот мир предопределял передачу Третьему рейху Судет – горной области Чехословакии, на которой проживали три миллиона немцев.

Договор стал пиком британской политики умиротворения. В 30-е годы многие в Вестминстере и Уайт-холле были убеждены, что Версальский договор, положивший конец Первой мировой войне, лишил Германию подобающего ей места среди великих держав. Все более растущие аппетиты гитлеровской Германии воспринимались как справедливые.

Для "Старой Европы" Первая мировая война стала настоящей катастрофой, выкосившей целое поколение молодых британцев и французов. В каждой деревне и сейчас можно увидеть памятник с десятками имен тех, кто остался в Ипре и на Сомме, в Галиполи и Вердене. Наверное, в семье каждого французского или английского политика был погибший – ведь офицеры несли большие потери, чем простые солдаты.

Ветераном Великой войны был и германский лидер – Адольф Гитлер. Однако из четырехлетней кровавой бойни он вынес прямо противоположный вывод: насилие – самый эффективный способ решение проблем, особенно если твой оппонент не готов ответить насилием на насилие. Его целью был коренной перелом всей послевоенной системы.

В тридцатые Гитлер шел от триумфа к триумфу. Раз за разом он навязывал свою точку зрения окружающим, часто будучи в полном одиночестве, – и раз за разом оказывалось, что он был прав. Как азартный игрок, он все время повышал ставки и без конца выигрывал. Использовав демократию для ее уничтожения, он стал единоличным лидером Германии.

Стремительное увеличение армии, солдаты которой приносили присягу лично ему, наращивание военного производства показали, к чему стремится фюрер, а ввод войск в Рейнскую зону, как и аншлюс Австрии, продемонстрировали, что западные демократии не готовы давать отпор агрессии. Слова Гитлера не расходились с делами – введенные им Нюрнбергские законы стали прологом Холокоста.

В 1938 году Гитлер намечает новую жертву. Это Чехословакия, единственная демократия Восточной Европы. После Первой мировой войны она получила Судетскую область, где проживают три миллиона этнических немцев. Община, полностью интегрированная в чехословацкое общество, начинает требовать воссоединения с родиной – Германией и встречает в Берлине самую теплую поддержку.

В Судетах расположены около 70% запасов руды и угля Чехословакии, они дают больше половины электроэнергии. Здесь возведены мощные укрепрайоны, опираясь на которые, одна из самых боеспособных армий мира может дать отпор еще не завершившему реорганизацию Вермахту. Если Великобритания и Франция поддержат – Германия будет остановлена. Но Лондон и Париж дают понять: воевать из-за Судет они не намерены.

С точки зрения европейских демократий, что может быть справедливее, чем позволить части немцев воссоединиться со всем немецким народом? Чемберлен дает Гитлеру знать, что находит его требования приемлемыми – и это немедленно приводит к выдвижению новых требований. В сентябре 1938 года британский премьер дважды летал в Баварию на переговоры с фюрером – в то время, как в Лондоне готовились к войне. Чемберлен, сторонник умиротворения, считал своим долгом ее избежать.

Против войны было и подавляющее большинство немцев. В Мюнхене проходил Октоберфест, и под окнами гостиницы, в которой жила британская делегация, постоянно собирались толпы. Чемберлена приветствовали гораздо громче, чем Гитлера. На шестом году правления нацистов для выражения антивоенных настроений возможностей было немного.

29 сентября британская делегация прилетает в Германию в третий раз. По инициативе Бенито Муссолини собирается мирная конференция, в которой участвует и премьер-министр Франции Эдуард Даладье. Представителей Чехословакии, судьба которой решается в Мюнхене, на конференцию не пригласили. Ранее их известили, что западные державы воевать не намерены, заставив принять ультиматум Гитлера.

Не было в Мюнхене и представителей СССР – государства, заявившего о готовности оказать Чехословакии военную помощь, но не смогшего сделать это, поскольку Польша отказалась пропускать Красную армию через свою территорию. Через год и Польша окажется на месте Чехословакии – ее восток будет оккупирован и включен в состав СССР. Пока же в Европе отсутствие русских становится поводом для карикатур: Сталину дали под зад.

В час ночи 30 сентября было подписано "компромиссное" предложение, фактически продиктованное Гитлером. Чехословакию лишали Судет, она должна была согласиться на референдум о присоединении к Германии районов, где немцы составляют меньшинство. "Мне даже не пришлось выдвигать чехам ультиматум, все сделал Чемберлен", – сказал по этому поводу фюрер.

Дома Даладье и Чемберлена встречали как триумфаторов. "Это мир нашего времени!" – заявил британский премьер, показывая договор ликующим толпам, собравшимся перед Букингемским дворцом. Войны удалось избежать, а Чехословакия, лишившись немецких районов, сохранила свою независимость – это гарантировали подписи лидеров четырех европейских держав. Разрыв таких гарантий – дело в мировой политике невиданное.

Восторги разделяли не все. "Англии был предложен выбор между войной и бесчестием, она выбрала бесчестие и получит войну", – заявил Уинстон Черчилль, находившийся в оппозиции в собственной партии и казавшийся политиком, завершившим свою карьеру. Против попыток умиротворить Германию выступила и лейбористская партия во главе с Клементом Эттли.

Неспокойно было на душе и у Чемберлена. Произнеся с балкона Букингемского дворца свою знаменитую фразу про мир нашего времени, он наклонился к своему секретарю и сказал, что в случае чего ему эту фразу припомнят. До конца не веря, что Гитлер решится нарушить договор, он сказал Алеку Дугласу-Хьюму, что провал соглашения объединит против Гитлера не только британцев, но и американцев, содействуя их вступлению в войну.

В нацистской верхушке "Мюнхен" был воспринят как доказательство гениальности фюрера. "Мы прошли по канату над пропастью", – заявил Йозеф Геббельс. Герман Геринг сказал Гитлеру, что тому удалось невозможное. Но сам немецкий лидер был разочарован: "В последний раз я соглашаюсь на международную конференцию".

Очень скоро выяснилось, что "мир нашего времени" не стоит и бумаги, на которой он напечатан. Референдум проведен не был – все спорные территории присоединились к Германии. Словакия заявила о своей независимости, Польша получила Тешинскую область, Венгрия – Закарпатье. Наконец, 15 марта 1939 года германские войска вошли на территорию того, что осталось от единственной демократии в Восточной Европе.

Оккупация Чехословакии была воспринята британцами как национальный позор и стала огромным ударом для правительства Чемберлена. Ее результатом стало предоставление британских и французских гарантий сначала Польше, а затем Румынии и Греции. 25 августа, уже после подписания пакта между СССР и Германией, Великобритания и Польша подписали договор о взаимопомощи, в том числе – в оборонной сфере.

1 сентября Вермахт вторгся в Польшу. 3 сентября преисполненные решимости дать отпор нацистам Франция и Великобритания объявят войну Германии, что станет началом Второй мировой войны. После первых поражений сломленный Чемберлен, которому оставалось жить несколько месяцев, уйдет в отставку. Его сменит Уинстон Черчилль.

Договор увеличил недоверие между западными демократиями и СССР, подтолкнув Сталина к подписанию пакта о ненападении с Германией. Обе стороны воспринимали его как тактический, призванный выиграть время. Во второй раз за год державы решали судьбу других стран без их участия. Но у пакта Молотова-Риббентропа было принципиальное отличие – Великобритания и Франция не оккупировали Чехословакию.

"Мюнхен" стал в международной политике именем нарицательным. Мирная конференция, прошедшая в столице Баварии 29-30 сентября 1938 года, продемонстрировала: диктатора можно остановить только силой. Однако главный ее урок остается актуальным и 80 лет спустя: демократии нелегко пойти на прямую конфронтацию с диктатурой, постоянно повышающей ставки в глобальной игре с нулевой суммой.

Материал подготовил Павел Вигдорчик





