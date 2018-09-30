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30 сентября 2018 г.
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В мире

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 800 человек

время публикации: 10:01 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати фото
После землетрясения в Индонезии (архив)
После землетрясения в Индонезии (архив)
После землетрясения в Индонезии (архив)

По состоянию на 30 сентября, власти Индонезии подтверждают гибель не менее 832 человек в результате сильного землетрясения, происшедшего 28 сентября около побережья острова Сулавеси, а также последовавшего за ним цунами.

Информация о жертвах уточняется по мере расчистки завалов. В больницах находятся около 600 пострадавших. Разрушено множество домов.

Наиболее значительны разрушения в городе Палу, прибрежные районы которого перенесли удар цунами с высотой волны около двух метров.

Магнитуда землетрясения, как сообщала Геологическая служба США (USGS), составляла 7,5. Эпицентр располагался примерно в 80 км северней города Палу. Очаг залегал на глубине 10 километров. После первых сильных подземных толчков последовала серия повторных – магнитудой до 6,1.

В июле-августе этого года жертвами землетрясений на острове Ломбок стали не менее 555 человек, около 1500 получили ранения и травмы.

Самое мощное землетрясение за последние годы произошло в Индонезии 27 мая 2006, тогда погибли около 5.100 человек. Пострадала Индонезия и в результате самого разрушительного землетрясения этого века, происшедшего в Южной Азии 26 декабря 2004-го, жертвами которого стали около 240.000 человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

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