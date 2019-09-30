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В мире

Starship SpaceX: первый тестовый полет планетолета запланирован на 2020 год

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:24 блог версия для печати фото
Презентация Starship SpaceX. 28 сентября 2019 года
Презентация Starship SpaceX. 28 сентября 2019 года
Илон Маск. Презентация Starship SpaceX. 28 сентября 2019 года
ВСЕ ФОТО

Вечером в субботу, 28 сентября, в стартовом комплексе компании SpaceX в округе Камерон (штат Техас, США) Илон Маск представил публике прототип многоразового межпланетного корабля Starship Mk1.

Этот 50-метровый и 1400-тонный (при полной заправке топливом) корабль способен доставить на своем борту до 100 человек на Луну или Марс, заявил Маск, который уже мечтает о создании целого флота межпланетных кораблей многоразового использования. Причем следующие варианты Starship будут в несколько раз больше по размеру.

По оценке Маска, менее чем через полгода Starship Mk1 совершит первый тестовый полет, выйдет на орбиту около 20 км над поверхностью Земли и вернется на посадочную площадку. В течение последующих нескольких лет планируются испытания более продвинутых и массивных версий Starship Mk2, Mk3 и Mk4 с двигателями Raptor.

Именно на таком корабле, по замыслу Маска, в 2023 году на Луну отправится первый "турист", японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Пока неясно, кто составит ему компанию в этом космическом путешествии. При этом Маск говорит о готовности запустить первый Starship к Марсу уже в 2022 году.

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