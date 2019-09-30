Starship SpaceX: первый тестовый полет планетолета запланирован на 2020 год

Вечером в субботу, 28 сентября, в стартовом комплексе компании SpaceX в округе Камерон (штат Техас, США) Илон Маск представил публике прототип многоразового межпланетного корабля Starship Mk1.

Этот 50-метровый и 1400-тонный (при полной заправке топливом) корабль способен доставить на своем борту до 100 человек на Луну или Марс, заявил Маск, который уже мечтает о создании целого флота межпланетных кораблей многоразового использования. Причем следующие варианты Starship будут в несколько раз больше по размеру.

По оценке Маска, менее чем через полгода Starship Mk1 совершит первый тестовый полет, выйдет на орбиту около 20 км над поверхностью Земли и вернется на посадочную площадку. В течение последующих нескольких лет планируются испытания более продвинутых и массивных версий Starship Mk2, Mk3 и Mk4 с двигателями Raptor.

Именно на таком корабле, по замыслу Маска, в 2023 году на Луну отправится первый "турист", японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Пока неясно, кто составит ему компанию в этом космическом путешествии. При этом Маск говорит о готовности запустить первый Starship к Марсу уже в 2022 году.