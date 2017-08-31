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В мире

Во Франкфурте эвакуируют 70 тысяч жителей из-за бомбы Второй мировой войны

время публикации: 13:02 | последнее обновление: 13:02 блог версия для печати фото
Во Франкфурте эвакуируют 70 тысяч жителей из-за бомбы Второй мировой войны (иллюстрация)

Около 70 тысяч жителей Франкфурта эвакуируют в связи с обнаружением неразорвавшейся гигантской бомбы весом в 1.400 килограммов времен Второй мировой войны, сообщает The Guardian.

Операция по обезвреживанию бомбы назначена на воскресенье, и станет одной из самых масштабных подобных операций за последнее время.

В немецких СМИ бомбу, в связи с ее гигантскими размерами, прозвали "Wohnblockknacker" (блокбастер).

Это не первая подобная операция в Германии. В мае этого года около 50 тысяч жителей Ганновера (десятая часть населения города) были эвакуированы в связи с обнаружением двух бомб. В конце прошлого года в ходе строительных работ в Аугсбурге была обнаружена бомба весом в 1,8 тонн, что привело к эвакуации 54 тысяч жителей города.

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