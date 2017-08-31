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Сирийские мигранты угнали в Австрии машину и приехали на ней в полицию просить убежища

время публикации: 10:07 | последнее обновление: 10:07 блог версия для печати фото
Сирийские мигранты угнали в Австрии машину и приехали на ней в полицию просить убежища

В австрийском Брегенце двое молодых мужчин, предположительно из Сирии, угнали со стоянки частный автомобиль, а два часа спустя приехали на нем в полицейский участок для подачи документов на получение статуса беженца, сообщает Direct.

Пока сирийцы заполняли бланки, в соседней комнате давал показания владелец угнанного автомобиля. Когда полицейские просмотрели съемки камер, установленных в районе стоянки жертвы угона, они обнаружили на видео двух уже знакомых им сирийцев.

На допросе угонщики признались в содеянном. Сирийцев заключили под стражу, и вскоре им предъявят обвинения в угоне.

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Четверг, 31 августа 2017 г.
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