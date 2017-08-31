Экс-сенатор Джабраилов, задержанный за стрельбу в отеле, отпущен под подписку о невыезде

Бывший член Совета Федерации, бизнесмен Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в отеле в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт избрания такой меры пресечения, передает РИА Новости.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, "по предварительным данным, Джабраилов выстрелил несколько раз из наградного пистолета в потолок". В результате инцидента никто не пострадал.

По факту стрельбы полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". Бизнесмен имеет статус подозреваемого, отметил собеседник агентства.

Официально полиция подтвердила возбуждение дела, не называя имени подозреваемого.

Умар Джабраилов. Краткая справка

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. Окончил пушно-меховой техникум в Москве, затем с 1977 по 1979 служил в Советской армии – в ракетных войсках стратегического назначения. В 1985 году окончил МГИМО по специальности "международные экономические отношения".

В 1986-1988 гг. – лаборант МГИМО, с 1989 по 1992 год работал представителем западных компаний в Москве. С декабря 1992 года – владелец фирмы "Данако", с 1997 года был президентом ООО "Группа Плаза". В 2000 году участвовал в выборах президента РФ, занял последнее место, набрав 0,1% голосов.

Занимался банковским и строительным бизнесом.

В 2004-2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. Был членом российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

В свое время Умара Джабраилова обвиняли в причастности к убийству американского бизнесмена Пола Тейтума, погибшего в Москве в 1996 году, и в причастности к покушению на вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе в 2002 году. Джабраилов отверг обвинения в свой адрес, его причастность к преступлениям не была доказана.

Является председателем попечительского совета Московского музея современного искусства, руководит основанной им Ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".