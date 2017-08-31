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Самые влиятельные россияне по версии читателей Forbes: Гагарин, Сталин и Путин

время публикации: 14:13 | последнее обновление: 14:13 блог версия для печати фото
Самые влиятельные россияне по версии читателей Forbes: Гагарин, Сталин и Путин

В четверг, 31 августа, на сайте русской версии журнала Forbes были опубликованы результаты читательского голосования по теме "100 самых влиятельных россиян столетия". Опрос приурочен к 100-летнему юбилею Forbes.

Участникам опроса было предложено выбрать десять известных людей из списка, в который включили 150 имен знаменитостей российского происхождения.

Самым влиятельным россиянином за последние 100 лет признан первый космонавт планеты Юрий Гагарин, его выбрали 52,2% читателей. На втором месте – советский диктатор Иосиф Сталин с 44,6% голосов. С небольшим отставанием от него на третьей позиции – президент России Владимир Путин, 44,6%.

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