ФСБ в очередной раз объявила о предотвращении терактов в Москве и области

Федеральна служба безопасности России задержала двух уроженцев Центральной Азии, планировавших, по данным спецслужб, 1 сентября совершить теракты в Москве и Московской области, сообщает РИА Новости.

"Один из задержанных накануне Дня знаний… разместил в сети интернет свое видеообращение к членам запрещенной в России террористической организации ИГ*. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам… В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению", — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы ФСБ.

Сообщается, что один из террористов планировал совершить самоподрыв. В его доме при обыске было найдено самодельное взрывное устройство большой мощности.

Второй террорист намеревался напасть на людей, применив холодное оружие.