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В мире

Грузовик совершил наезд на людей в центре Москвы

время публикации: 01:11 | последнее обновление: 01:15 блог версия для печати фото
Грузовик совершил наезд на людей в центре Москвы

В центре Москвы вечером в среду, 30 августа, грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов.

"На Каретном Ряду грузовой автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся", – сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Позднее водителя грузовика задержали на юго-востоке российской столицы.

"В районе Капотня сотрудниками полиции разыскиваемая автомашина была остановлена, водитель задержан", – сообщил врио начальника пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

Титов опроверг опубликованную некоторыми СМИ информацию о том, что грузовик якобы въехал в толпу людей: "ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что информация о том, что грузовой автомобиль въехал в толпу людей в центре столицы, размещенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности".

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. По факту инцидента следственными органами проводится проверка, добавил Титов.

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