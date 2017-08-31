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В мире

На затопленном химзаводе под Хьюстоном прогремели взрывы

время публикации: 12:50 | последнее обновление: 12:50 блог версия для печати фото
После урагана "Харви" в Хьюстоне

В четверг, 31 августа, под Хьюстоном, на химическом предприятии Arkema, затопленным в результате наводнения, вызванного ураганом "Харви", прогремело несколько взрывов, сообщает ABC.

В связи с частичным затоплением завод потерял способность охлаждать химические компоненты, и руководство предприятия предупреждало, что взрывы предотвратить невозможно.

Напомним, по состоянию на 31 августа, власти США подтверждают гибель 35 человек в штатах Техас и Луизиана в результате разрушений, причиненных ураганом "Харви", и последовавшего за ним наводнения.

Ситуация в Техасе остается крайне сложной. Около 100 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома.

В поисково-спасательных работах задействованы тысячи людей, в том числе добровольцы. Не менее 13 тысяч были спасены из затопленных домов.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час. 28 августа ветер постепенно стих, но значительный ущерб был причинен наводнением. Сильные дожди в зоне бедствия продолжаются, в районе Хьюстона за эти дни выпало более 1200 мм осадков. 30 ураган сместился на территорию штата Луизиана.

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