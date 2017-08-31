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В мире

В Мумбаи обрушился жилой дом: десятки человек под завалами

время публикации: 08:30 | последнее обновление: 08:30 блог версия для печати фото
В Мумбаи обрушился жилой дом: десятки человек под завалами

На юге Мумбаи обрушился трехэтажный дом. Под завалами, согласно первоначальным данным, находятся не менее 40 человек, сообщает BBC.

Причиной обрушения здания могут быть сильные дожди и наводнения.

Сообщается, что в результате обрушения здания погиб один человек. Четырех удалось вытащить из-под обломков.

На месте происшествия работают свыше 40 спасателей, которые пытаются освободить людей, заваленных рухнувшим домом.

Обрушения жилых домов - не редкость в Мумбаи. В июле в результате обрушения четырехэтажного дома в городе погибли 17 человек, в том числе трехмесячный младенец.

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Четверг, 31 августа 2017 г.
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