В Мумбаи обрушился жилой дом: десятки человек под завалами

На юге Мумбаи обрушился трехэтажный дом. Под завалами, согласно первоначальным данным, находятся не менее 40 человек, сообщает BBC.

Причиной обрушения здания могут быть сильные дожди и наводнения.

Сообщается, что в результате обрушения здания погиб один человек. Четырех удалось вытащить из-под обломков.

На месте происшествия работают свыше 40 спасателей, которые пытаются освободить людей, заваленных рухнувшим домом.

Обрушения жилых домов - не редкость в Мумбаи. В июле в результате обрушения четырехэтажного дома в городе погибли 17 человек, в том числе трехмесячный младенец.