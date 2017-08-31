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Врач из Освенцима, страдающий деменцией, не предстанет перед судом

время публикации: 18:54 | последнее обновление: 19:13 блог версия для печати фото
Врач из Освенцима, страдающий деменцией, не предстанет перед судом

Прокуратура ФРГ удовлетворила запрос государственных судей и закрыла дело 96-летнего Губерта Зафке, работавшего врачом в лагере смерти Освенцим, у которого была в 2015 году диагностирована тяжелая форма деменции (старческого слабоумия).

Зафке, обвиняемый в причастности к гибели 3.600 узников лагеря, признан не способным давать показания в суде, сообщает в четверг, 31 августа, французское новостное агентство AFP.

Судебный процесс который планировалось открыть в феврале 2016 года в Нойбранденбурге, федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания, был отменен: врачи пришли к выводу, что Зафке, прикованный к инвалидному креслу, не может быть доставлен в суд. Последующие медицинские осмотры подтвердили этот вывод.

Медицинская часть, в которой служил Зафке, пускала газ "Циклон-Б" в газовые камеры, где умерщвляли до 6 000 человек в день, "поддерживая таким образом работу лагеря смерти", говорится в статье, опубликованной немецким изданием Deutsche Welle.

В ходе расследования Зафке не отрицал факт работы в Освенциме, однако утверждал, что лично он никого не убивал.

В статье отмечается, что подсудимый работал в Освенциме в сентябре 1944 года, когда в этот лагерь смерти была переведена из Берген-Бельзена еврейская девочка Анна Франк, умершая от тифа и ставшая символом Холокоста.

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