Жертвами урагана "Харви" в США стали не менее 35 человек

По состоянию на 31 августа, власти США подтверждают гибель 35 человек в штатах Техас и Луизиана в результате разрушений, причиненных ураганом "Харви", и последовавшего за ним наводнения.

- Наводнение после урагана "Харви" в Техасе. Фоторепортаж

Ситуация в Техасе остается крайне сложной. Около 100 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома.

В поисково-спасательных работах задействованы тысячи людей, в том числе добровольцы. Не менее 13 тысяч были спасены из затопленных домов.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час. 28 августа ветер постепенно стих, но значительный ущерб был причинен наводнением. Сильные дожди в зоне бедствия продолжаются, в районе Хьюстона за эти дни выпало более 1200 мм осадков. 30 ураган сместился на территорию штата Луизиана.