Российскую тележурналистку выдворяют из Украины за антиукраинскую деятельность

В среду, 30 августа, российские СМИ сообщили, что в Киеве якобы была похищена корреспондент российского "Первого канала" на Украине Анна Курбатова. Эту информацию опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Позже стало известно, что Курбатова была задержана украинскими спецслужбами, и ее выдворили из Украины.

По версии самой Курбатовой, причиной ее депортации стал сюжет о конфликте Донбассе, в котором она назвала происходящее "гражданской войной", а не "российской агрессией", сообщает РИА Новости.

В СБУ сообщили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию за то, что она "позорит Украину". Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистке запретят въезд в страну из-за "антиукраинской деятельности". Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатовой запрещен въезд на Украину на три года.

РИА Новости https://ria.ru/world/20170830/1501431619.html