На окраине Парижа открывается парк для нудистов: вуайеристам вход запрещен

В Буа-де Венсенн, лесопарковой зоне, расположенной на востоке столицы Франции, стартует этой осенью экспериментальный проект – парк для нудистов, сообщает 31 августа сайт новостной службы ВВС.

Власти Парижа обещают обеспечить порядок в этом парке и не потерпят эксгибиционизма и вуайеризма: "Этот парк призван продемонстрировать широту взглядов на использование общественных пространств", – заявила Пенелопа Комитес, заместитель мэра Парижа, отвечающая за этот проект.

Туристов, гуляющих в Венсенском лесу, предупредят о том, что они заходят в парк нудистов и натуристов, работающий с 08:00 до 19:30, специальными знаками.

Данный проект вызвал разнообразные отклики среди парижан – от полного одобрения до резкой критики, а один из политиков, представляющих центристскую партию, назвал это идею "безумием".

Отметим, что сегодня в столице Франции функционирует бассейн, где трижды в неделю разрешается плавать без купальных костюмов.