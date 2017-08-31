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Россиянка получила огнестрельные ранения при ограблении на острове Пхукет в Таиланде

время публикации: 02:00 | последнее обновление: 02:45 блог версия для печати фото
Россиянка получила огнестрельные ранения при ограблении на острове Пхукет в Таиланде

Гражданка России ранена в ходе ограбления ее дома на острове Пхукет в Таиланде. Инцидент произошел в ночь на среду, 30 августа.

Как сообщает портал Phuket News, 52-летняя Елена Харенко, получившая два огнестрельных ранения, госпитализирована. Ее прооперировали, в настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии.

"У нас было очень мало времени, чтобы допросить госпожу Харенко, но она заявила, что видела двух грабителей в доме", – сообщил лейтенант полиции Чанат Хонгситтхичайкул.

По словам полицейского, один из преступников выстрелил в женщину. Грабители забрали из дома маленький сейф, но, по словам потерпевшей, в нем ничего не было. Сотрудники полиции обнаружили в доме две гильзы, а в саду – еще одну.

В посольстве России в Бангкоке сообщили РИА Новости, что официального полицейского рапорта об инциденте дипмиссия пока не получила.

"Полиция подтвердила нам, что, по версии следствия, целью преступников, проникших в дом, где живет российская гражданка, было ограбление. Преступники не ожидали, что россиянка окажется дома, и открыли стрельбу", – сказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.

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