Глава польского туризма уволен с поста: он не хочет показывать Освенцим журналистам

Марек Ольшевский, президент Национальной туристической организации Польши, был уволен после того, как сообщил в интервью изданию Gazeta Wyborcza, что исключил из списка объектов, рекомендуемых для посещения иностранным журналистам, мемориал Освенцим и Музей истории евреев Польши.

Об этом пишет в четверг, 31 августа, сайт газеты The Jerusalem Post.

"Будучи главой Польской туристической организации, который любит свою страну, я хочу показывать иностранцам лучшее, что у нас есть: памятники, культуру, радушие, замечательную музыку. Освенцим – не туристический объект. Это свидетельство мученичества, место для размышлений и рефлексии. Мы должны рекламировать привлекательные стороны, а не события, связанные с историей других народов. Нацисты полностью уничтожили польскую элиту во время войны, а еврейская культура сохранилась – давайте не забывать об этом", – заявил Ольшевский в беседе с журналистами.

Министр туризма Витольд Банка прокомментировал это решение в социальной сети Twitter, назвав интервью Ольшевского "скандальным", подчеркнув, что он был не в курсе его действий.

Напомним, что Ольшевский, член национал-консервативной партии "Право и Справделивость", был назначен главой Национальной туристической организации в марте текущего года. До этого провел два срока на посту мэра города Камень-Поморский.