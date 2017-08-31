31 августа 2017 г.
последняя новость: 21:29
Кизякову подарили дело
Бар Рафаэли связалась с зэком
Галь Гадот в Израиле
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:24 На окраине Парижа открывается парк для нудистов: вуайеристам вход запрещен
20:34 Глава польского туризма уволен с поста: он не хочет показывать Освенцим журналистам
20:19 Генконсульство РФ в Сан-Франциско закрывается по требованию США
19:53 Испания осуждает КНДР и высылает из страны северокорейских дипломатов
19:37 Правительство Финляндии меняет законы о терроризме – после теракта в Турку
18:54 Врач из Освенцима, страдающий деменцией, не предстанет перед судом
15:04 ФСБ в очередной раз объявила о предотвращении терактов в Москве и области
14:23 Финляндия будет лишать гражданства лиц, причастных к терроризму и обладающих двойным гражданством
14:13 Самые влиятельные россияне по версии читателей Forbes: Гагарин, Сталин и Путин
13:51 Студию режиссера Алексея Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью
В мире

Глава польского туризма уволен с поста: он не хочет показывать Освенцим журналистам

время публикации: 20:34 | последнее обновление: 20:34 блог версия для печати фото
Глава польского туризма уволен с поста: он не хочет показывать Освенцим журналистам

Марек Ольшевский, президент Национальной туристической организации Польши, был уволен после того, как сообщил в интервью изданию Gazeta Wyborcza, что исключил из списка объектов, рекомендуемых для посещения иностранным журналистам, мемориал Освенцим и Музей истории евреев Польши.

Об этом пишет в четверг, 31 августа, сайт газеты The Jerusalem Post.

"Будучи главой Польской туристической организации, который любит свою страну, я хочу показывать иностранцам лучшее, что у нас есть: памятники, культуру, радушие, замечательную музыку. Освенцим – не туристический объект. Это свидетельство мученичества, место для размышлений и рефлексии. Мы должны рекламировать привлекательные стороны, а не события, связанные с историей других народов. Нацисты полностью уничтожили польскую элиту во время войны, а еврейская культура сохранилась – давайте не забывать об этом", – заявил Ольшевский в беседе с журналистами.

Министр туризма Витольд Банка прокомментировал это решение в социальной сети Twitter, назвав интервью Ольшевского "скандальным", подчеркнув, что он был не в курсе его действий.

Напомним, что Ольшевский, член национал-консервативной партии "Право и Справделивость", был назначен главой Национальной туристической организации в марте текущего года. До этого провел два срока на посту мэра города Камень-Поморский.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 31 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017