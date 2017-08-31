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Папа Римский и раввины обсудили совместную борьбу с исламским экстремизмом

время публикации: 22:15 | последнее обновление: 22:22 блог версия для печати фото
Папа Римский и раввины обсудили совместную борьбу с исламским экстремизмом

Глава римско-католической церкви Франциск принял в Ватикане делегацию раввинов из разных стран и обсудил с ними возможности сотрудничества в борьбе c исламским экстремизмом.

Об этом пишет в четверг, 31 августа, агентство еврейских новостей JTA.

В ходе аудиенции раввины представили понтифику проект документа, призывающего представителей обеих религий к совместной борьбе с исламскими радикалами.

"Несмотря на непримиримые богословские различия, мы, евреи, считаем католиков нашими партнерами, союзниками, друзьями и братьями, вместе с которыми стремимся к миру, социальной справедливости и безопасности", – приводит издание цитату из этой резолюции.

Данный документ был подготовлен в прошлом году в ходе Конференции европейских раввинов, в которой принимали участие главный раввин Израиля и раввинатский совет Америки. Это мероприятии было организовано в честь 50-летия Декларации Второго Ватиканского собора Католической церкви об отношении Церкви к нехристианским религиям (Nostra Aetate), открывшего путь к диалогу Ватикана и иудеев.

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Четверг, 31 августа 2017 г.
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