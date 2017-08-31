Около берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков располагался в 70 км от Паданга, административного центра крупнейшей провинции страны – Суматры.

Об этом сообщает в четверг, 31 августа, сайт Еarthquake-report.com.

Метеорологический центр Индонезии уже сообщил, что угрозы цунами нет. Сведений о пострадавших и причиненном ущербе пресса пока не публикует. Информация уточняется.

За последний год самым разрушительным в Индонезии было землетрясение, происшедшее 7 декабря 2016-го (магнитудой 6,5). Тогда погибли около 100 человек, более 750 получили ранения и травмы.

Самое мощное землетрясение за последнее десятилетие произошло в Индонезии 27 мая 2006, тогда погибли около 5.100 человек. Пострадала Индонезия и в результате самого разрушительного землетрясения этого века, происшедшего в Южной Азии 26 декабря 2004, жертвами которого стали около 240.000 человек.