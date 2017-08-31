Умерла известная исполнительница русских народных песен Людмила Рюмина

В четверг, 31 августа, стало известно о кончине народной артистки России Людмилы Рюминой. Она умерла от онкологического заболевания в возрасте 68 лет в Москве. О смерти певицы сообщает РИА Новости со ссылкой на Москонцерт.

Людмила Рюмина. Краткая биография

Людмила Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже. Детство и молодость провела в селе Вязовое Долгоруковского района Липецкой области.

Окончив художественную школу, работала на комбинате художником-оформителем.

В 18 лет Людмила получила приглашение на работу в ансамбль "Воронежские девчата". Позже поступила в музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова на курс Валентины Клодниной. Через 3 года (вместо 4 положенных) окончила училище экстерном. Получив направление во фрязинскую музыкальную школу, следующие 2 года певица работала руководителем детского народного хора.

Потом Людмила Рюмина стала солисткой Москонцерта. В 1978 году поступила в Институт им. Гнесиных на кафедру народного пения к профессору Нине Мешко. Оканчивает институт в 1983 году. Также училась в ГИТИСе на "режиссера эстрады".

В 1982 году вышла в финал фестиваля "Песня года" с песней "Цветы России".

Была основателем и бессменным руководителем Московского государственного ансамбля "Русы".

В 1991 году Рюмина получила звание Народной артистки России.

С 1999 года певица занимала пост художественного руководителя Московского культурного фольклорного центра.

Замужем не была, детей не имела.

Скончалась 31 августа 2017 года в Москве от онкологического заболевания.