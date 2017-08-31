В центре Стокгольма мужчина с ножом напал на полицейских

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на полицейских в центральном районе Стокгольма. Нападавший задержан, сообщает Aftonbladet.

Нападение произошло на площади Медборгарплацен. Мужчина в возрасте около 30 лет подошел к патрульным и ударил одного из них ножом в шею. Второму патрульному удалось задержать нападавшего.

Пострадавший полицейский госпитализирован. Подробности о его состоянии не сообщаются.

Площадь Медборгарплацен оцеплена полицией, станция метро на площади закрыта.

О мотивах нападавшего не сообщается.