31 августа 2017 г.
последняя новость: 13:31
Кизякову подарили дело
Бар Рафаэли связалась с зэком
Галь Гадот в Израиле
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:15 В центре Стокгольма мужчина с ножом напал на полицейских
13:02 Во Франкфурте эвакуируют 70 тысяч жителей из-за бомбы Второй мировой войны
12:50 На затопленном химзаводе под Хьюстоном прогремели взрывы
10:41 Умерла известная исполнительница русских народных песен Людмила Рюмина
10:07 Сирийские мигранты угнали в Австрии машину и приехали на ней в полицию просить убежища
08:30 В Мумбаи обрушился дом: есть погибшие, десятки человек под завалами
06:49 Жертвами урагана "Харви" в США стали не менее 35 человек
06:00 Российскую тележурналистку выдворяют из Украины за антиукраинскую деятельность
02:58 Экс-сенатор Джабраилов, задержанный за стрельбу в отеле, отпущен под подписку о невыезде
02:00 Россиянка получила огнестрельные ранения при ограблении на острове Пхукет в Таиланде
В мире

В центре Стокгольма мужчина с ножом напал на полицейских

время публикации: 13:15 | последнее обновление: 13:15 блог версия для печати фото
Стокгольм, Швеция

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на полицейских в центральном районе Стокгольма. Нападавший задержан, сообщает Aftonbladet.

Нападение произошло на площади Медборгарплацен. Мужчина в возрасте около 30 лет подошел к патрульным и ударил одного из них ножом в шею. Второму патрульному удалось задержать нападавшего.

Пострадавший полицейский госпитализирован. Подробности о его состоянии не сообщаются.

Площадь Медборгарплацен оцеплена полицией, станция метро на площади закрыта.

О мотивах нападавшего не сообщается.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 31 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017