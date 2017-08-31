Финляндия будет лишать гражданства лиц, причастных к терроризму и обладающих двойным гражданством

Правительство Финляндии приняло решение лишать гражданства лиц, причастных к террористической деятельности и обладающих гражданством еще одного государства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию министра по делам Европы, культуры и спорта Финляндии Сампо Терхо.

Министр также заявил, что граждане Финляндии, укрывающие нелегалов, будут преследоваться законом.

Эти изменения было предложено внести в финское законодательство после теракта в Турку, осуществленного мигрантом из Марокко, которому было ранее отказано в предоставлении убежища в Финляндии.

Напомним, что преступник набросился с ножом на мирных граждан и успел ранить десять человек, двое из которых скончались от полученных ранений. Ему инкриминируется два убийства, совершенных на почве терроризма, и восемь покушений на убийство.