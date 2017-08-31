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Правительство Финляндии меняет законы о терроризме – после теракта в Турку

время публикации: 19:37 | последнее обновление: 19:37 блог версия для печати фото
Правительство Финляндии меняет законы о терроризме – после теракта в Турку

После теракта в городе Турку, где погибли два человека и восемь получили ранения, правительство Финляндия объявило, что пересмотрит законы о терроризме и увеличит финансирование силовых структур.

Об этом сообщает в четверг, 31 августа, новостной агентство Reuters.

Полиции и органам госбезопасности будет выделено дополнительно 12 миллионов евро – в общей сложности оба ведомства получат в будущем году на 50 миллионов евро больше, чем в 2017-м.

Правоцентристское правительство требует от служб безопасности оценивать степень угрозы искателей убежища, чьи заявления отклоняются, и в случае необходимости задерживать их. Напомним, что 22-летний марокканец Абд ар-Рахман Мешках, ключевой подозреваемый по делу о теракте в Турку, подавал прошение о предоставлении статуса беженца, но получил отказ.

В ходе судебных слушаний он признал, что несет ответственность за это нападение, но отказался признать его терактом. Известно также, что он пытался присоединиться к группировке "Исламское государство", напоминает сайт NEWSru.com.

Финская полиция государственной безопасности (Supo) два месяца назад подняла оценку уровня террористической угрозы. К настоящему моменту увеличено количество уличных патрулей в местах скопления народа, а в торговых центрах и в общественном транспорте усилена охрана.

По подозрению в причастности к теракту разыскивается гражданин Узбекистана Напомним, что 18 августа вооруженный ножом террорист напал на прохожих в центре Турку и убил двух женщин – гражданок Финляндии.

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Четверг, 31 августа 2017 г.
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