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В мире

Студию режиссера Алексея Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 13:51 блог версия для печати фото
Алексей Учитель

В ночь на 31 августа неизвестные забросали бутылки с "коктейлями Молотова" здание в Санкт-Петербурге, где находятся студия режиссера Алексея Учителя "Рок", сообщает "Фонтанка".

К моменту приезда полиции пожар в здании уже был потушен. Полиция начала расследование инцидента.

"Фонтанка" напоминает, что 12 августа противники нового фильма Учителя "Матильда" вывесили напротив здания, в котором находится студия "Рок", баннер с портретом Николая II и надписью "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя".

Несколькими днями ранее министерство культуры, несмотря на протесты, выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда", оказавшемуся в центре всероссийского скандала.

Напомним, что премьера фильма "Матильда" о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской состоится 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в прокат картина выйдет 26 октября.

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