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В мире

Генконсульство РФ в Сан-Франциско закрывается по требованию США

время публикации: 20:19 | последнее обновление: 20:22 блог версия для печати фото
Генконсульство РФ в Сан-Франциско закрывается по требованию США
Генконсульство РФ в Сан-Франциско закрывается по требованию США
Генконсульство РФ в Сан-Франциско закрывается по требованию США

Государственный департамент США потребовал от Российской Федерации закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также сообщается о сокращении дипломатического присутствия в Вашингтоне и Нью-Йорке.

На сайте госдепартамента опубликовано заявление, в котором отмечается, что тем самым США обеспечивают паритет с Россией в вопросе дипломатических миссий. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон сообщил об этих мерах министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

"США полностью выполнили решение правительства Российской Федерации о сокращении численности сотрудников нашего представительства. Мы убеждены, что это решение было необоснованным и негативно скажется на наших отношениях", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, на основании принципа взаимности Россия должна до 2 сентября закрыть консульство в Сан-Франциско, а также несколько отделов миссий в Вашингтоне и Нью-Йорке. Отмечается, что США не стали добиваться полного паритета, чтобы не допустить краха двусторонних отношений.

"США надеются, что мы сможем избежать дальнейших ответных шагов с тем, чтобы достичь цели, поставленной президентами двух стран: улучшить двусторонние отношения и повысить уровень сотрудничества в сферах обоюдного интереса. Мы к этому готовы", - заявляет госдеп.

Напомним, что после утверждения новых антироссийских санкций МИД РФ сообщил о значительном сокращении американской дипломатической миссии. Из России были высланы 755 дипломатов. В ответ США приостановили выдачу въездных виз.

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