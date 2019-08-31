Палестинец, отбывающий наказание за убийство Роберта Кеннеди, подвергся нападению в тюрьме

В субботу, 31 августа, стало известно, что в результате инцидента, происшедшего в тюрьме Сан-Диего (Калифорния), ножевые ранения получил Серхан Бишара Серхан, отбывающий наказание за убийство сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году, сообщает Fox news.

Представители исправительного учреждения не назвали имя Серхана, однако источник в тюрьме подтвердил агентству АР, что речь идет о 75-летнем мужчине, приговоренном к пожизненному заключению за убийство Кеннеди. Обстоятельства инцидента в тюрьме не сообщаются, однако известно, что состояние пострадавшего – стабильно.

Один из ведущих американских политиков Роберт Кеннеди был убит 5 июня 1968 года в буфетной отеля Ambassador в Лос-Анджелесе 24-летним палестинским арабом-христианином, уроженцем Иерусалима Серханом Бишарой Серханом. В 12-летнем возрасте он вместе с семьей эмигрировал в США. После окончания школы Серхан работал конюхом и продавцом в магазине, увлекался оккультизмом и стрельбой из пистолета. Придерживался панарабских и антисионистских взглядов.

Вел дневник, в котором запись 18 мая 1968 года гласила: "Мое желание ликвидировать Р.Ф.К. становится все более непоколебимой одержимостью. Роберт Ф. Кеннеди должен быть убит. Роберт Ф. Кеннеди должен быть убит до 5 июня 68".

Дата убийства была выбрана неслучайно. 5 июня палестинские арабы отмечают как "день наксы" – день поражения – 5 июня 1967 года началась Шестидневная война против Израиля, закончившаяся разгромом арабских армий. Сенатор Роберт Кеннеди считался произраильским политиком.

Первоначально Серхан был приговорен к смертной казни. Но позже приговор смягчили, он отбывает пожизненное заключение. Ему было отказано в условно-досрочном освобождении 15 раз. Следующее слушание по этому вопросу должно состояться в 2021 году.





