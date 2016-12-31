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В мире

Умер первый менеджер The Beatles Аллан Уильямс

время публикации: 11:42 | последнее обновление: 11:42 блог версия для печати фото
На этой фотографии, сделанной Джоном Ленноном в 1960 году, Аллан Уильямс - крайний слева. На переднем плане в центре сидит Пол Маккартни, второй справа - Джордж Харрисон

В минувшую пятницу, 30 декабря, в возрасте 86 лет умер Аллан Уильямс – первый менеджер знаменитой британской музыкальной группы The Beatles, сообщает BBC.

Родившийся в пригороде Ливерпуля, Уильямс в 1957 году открыл кофейню "Джакаранда", которая стала популярным местом среди местных молодых музыкантов. Пол Маккартни, Джон Леннон и однокурсник Леннона Стюарт Сатклифф, посещавшие клуб, попросили у Уильямса разрешения сыграть в "Джакаранде". С 1960 по 1961 год Уильямс уже работал менеджером "Битлз" и смог организовать для группы первые концерты в Британии и Гамбурге. На выступление в Гамбурге он лично отвез музыкантов на арендованном фургоне. Их пути с группой разошлись в 1961 году, и в январе 1962-го музыканты подписали пятилетний контракт с Брайаном Эпштейном.

Уильямс в соавторстве написал мемуары под названием: "Аллан Уильямс: Человек, потерявший "Битлз".

В 2010 году Уильямс сказал порталу Liverpool Echo: "Я был просто рад оказаться там в 60-х, у истоков все этого".

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