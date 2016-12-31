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ДТП в Хельсинки: водитель 300 метров ехал по тротуару

время публикации: 15:28 | последнее обновление: 15:28 блог версия для печати фото
ДТП в Хельсинки: водитель 300 метров ехал по тротуару

В Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей возле станции метро, после того, как протаранил несколько припаркованных автомобилей и проехал около 300 метров по тротуару.

В результате инцидента несколько человек получили ранения. Состояние по меньшей мере троих оценивается как тяжелое, сообщает Helsingin Sanomat.

Водитель автомобиля задержан финской полицией, которая занимается выяснением обстоятельств аварии. Согласно первичным данным, речь идет о ДТП, а не о попытке повторить теракты в Берлине и Ницце.

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