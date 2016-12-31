31 декабря 2016 г.
последняя новость: 11:24
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:54 Стрельба в Коннектикуте после концерта Мика Милла, убиты два человека
07:57 В 2016 году жертвами убийств, терактов, войн и катастроф стали 122 журналиста
07:35 В Пенсильвании застрелен полицейский, ведется розыск убийцы
06:09 Жена посла Греции в Бразилии организовала его убийство, наняв киллера за $25 тысяч
05:49 Давка на музыкальном фестивале Falls в Австралии, не менее 60 пострадавших
01:48 Летевший в Варшаву самолет сел в Праге из-за угрозы взрыва
19:55 СМИ: Константин Райкин госпитализирован в Москве
19:21 Штаб по борьбе с террором предупреждает о возможных терактах против израильтян в Индии
18:45 В Брюсселе шестилетний мальчик был на 15 часов заперт на балконе при трех градусах тепла
18:00 Путин поздравил Нетаниягу с Новым годом "в русле обеспечения мира"
В мире

Стрельба в Коннектикуте после концерта Мика Милла, убиты два человека

время публикации: 10:54 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
Мик Милл и Ники Минаж

Вечером в пятницу, 30 декабря, после концерта хип-хоп исполнителя Мика Милла в городе Уоллингфорд (штат Коннектикут, США) в результате стрельбы были убиты два человека, еще двое получили ранения, сообщает сайт издания New York Daily News.

Стреляли, когда Мик Милл выходит из концертного здания и направлялся к автомобилю. Был ли он целью нападавших, непонятно. Но один из молодых мужчин, находившихся рядом с певцом, получил ранение в ногу.

О задержании подозреваемых пока не сообщалось. Проводится расследование.

29-летний американский хип-хоп исполнитель Мик Милл (настоящее имя Роберт Римик Уильямс) родился и вырос в южной Филадельфии. Когда Мику было 5 лет, его отец был убит при попытке ограбления. В юношеские годы Мик всегда носил с собой огнестрельное оружие. Когда ему было 18 лет, он был избит полицейскими за незаконное хранение оружия, а потом обвинен в нападении на сотрудников правоохранительных органов и получил условный срок. Музыкальную карьеру начал в 2003 году. Выпустил несколько альбомов. Является представителем звукозаписывающего лейбла Maybach Music Group (MMG). После первого ареста у Мика не прекращаются проблемы с законом: в 2008-2009 годах он отсидел 11 месяцев в тюрьме за продажу наркотиков и незаконное хранение оружия, в 2012-м он нарушил условия испытательного срока и ему закрыли выезд из США, в 2014-м он вновь почти на полгода оказался в тюрьме, год назад Мик снова был признан виновным в нарушении условий испытательного срока и попал под домашний арест. В нынешнем году он тоже провел несколько недель под домашним арестом и не имел возможности давать концерты.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 31 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016