Стрельба в Коннектикуте после концерта Мика Милла, убиты два человека

Вечером в пятницу, 30 декабря, после концерта хип-хоп исполнителя Мика Милла в городе Уоллингфорд (штат Коннектикут, США) в результате стрельбы были убиты два человека, еще двое получили ранения, сообщает сайт издания New York Daily News.

Стреляли, когда Мик Милл выходит из концертного здания и направлялся к автомобилю. Был ли он целью нападавших, непонятно. Но один из молодых мужчин, находившихся рядом с певцом, получил ранение в ногу.

О задержании подозреваемых пока не сообщалось. Проводится расследование.

29-летний американский хип-хоп исполнитель Мик Милл (настоящее имя Роберт Римик Уильямс) родился и вырос в южной Филадельфии. Когда Мику было 5 лет, его отец был убит при попытке ограбления. В юношеские годы Мик всегда носил с собой огнестрельное оружие. Когда ему было 18 лет, он был избит полицейскими за незаконное хранение оружия, а потом обвинен в нападении на сотрудников правоохранительных органов и получил условный срок. Музыкальную карьеру начал в 2003 году. Выпустил несколько альбомов. Является представителем звукозаписывающего лейбла Maybach Music Group (MMG). После первого ареста у Мика не прекращаются проблемы с законом: в 2008-2009 годах он отсидел 11 месяцев в тюрьме за продажу наркотиков и незаконное хранение оружия, в 2012-м он нарушил условия испытательного срока и ему закрыли выезд из США, в 2014-м он вновь почти на полгода оказался в тюрьме, год назад Мик снова был признан виновным в нарушении условий испытательного срока и попал под домашний арест. В нынешнем году он тоже провел несколько недель под домашним арестом и не имел возможности давать концерты.