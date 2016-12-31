Летевший в Варшаву самолет сел в Праге из-за угрозы взрыва

Самолет Гран-Канария – Варшава сел в аэропорту Праги из-за угрозы взрыва, полиция застрелила подозреваемого, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское ТВ.

"В старой части пражского аэропорта "Рузине" в связи с угрозой взрыва на борту совершил вынужденную посадку самолет Boeing 737-800, направлявшийся с Канарских островов до Варшавы. Полиция на месте уничтожила подозреваемого", – говорится в сообщении.

Чешский сайт 420on.cz пишет, что подозреваемый был задержан, а не застрелен. О том, что подозреваемый арестован, сообщает и сайт idnes.cz.

В публикациях чешских СМИ говорится, что в пражском аэропорту Вацлава Гавела (в старой части Рузыне) вечером 30 декабря действительно совершил вынужденную посадку польский самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Enter Air. Экипаж принял такое решение из-за угрозы взрыва бомбы. Полиции удалось задержать подозреваемого (гражданина Польши), который сказал, что у него есть бомба. Но бомбы у него не нашли.