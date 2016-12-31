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В мире

Жена посла Греции в Бразилии организовала его убийство, наняв киллера за $25 тысяч

время публикации: 06:09 | последнее обновление: 06:09 блог версия для печати фото
Кириакос Амиридис

40-летняя Франсуаза де Соуза Оливейра заказала убийство своего мужа, 59-летнего Кириакоса Амиридиса, посла Греции в Бразилии, заплатив 80 тысяч реалов (около 25 тысяч долларов США) 29-летнему сотруднику полиции Сержиу Морейре. Как сообщает агентство Reuters, к такому выводу пришло следствие. Заказчица и исполнитель убийства уже дали признательные показания.

Кириакос Амиридис бесследно исчез 26 декабря, в так называемый День подарков, следующий за наступлением Рождества, и с тех пор его никто не видел. Началось расследование. Бразильские СМИ писали, что в последний раз греческого посла, который возглавил дипломатическую миссию в январе текущего года, видели вечером 26 декабря в Рио-де-Жанейро, где он находился в отпуске вместе с женой. Франсуаза утверждала, что понятие не имеет, куда пропал ее муж.

Позже стало известно, что полиция обнаружила следы крови в доме, где жили посол и его супруга. Позже был найден сгоревший автомобиль, в котором находилось обугленное тело. Экспертиза установила, что найдено тело Кириакоса Амиридиса, пишет издание Globo.

На основании ряда косвенных улик был задержан сотрудник полиции Сержиу Морейра, который признался, что зарезал посла, а потом вынес из дома его тела с помощью своего двоюродного брата, который не имел непосредственного отношения к убийству, но помог скрывать следы преступления. Морейра также сообщил, что его наняла в качестве киллера Франсуаза де Соуза Оливейра. Та вскоре дала признательные показания, назвав сумму, заплаченную исполнителю убийства, сообщает агентство Reuters.

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