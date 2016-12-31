Пришел в сознание израильтянин, пострадавший в берлинском теракте

Гражданин Израиля Рами Эльяким, получивший тяжелые ранения в результате рождественского теракта в Берлине, и проведший несколько дней в коме, пришел в субботу, 31 декабря, в сознание, сообщает портал walla.

Врачи еще не сообщили Рами о смерти его жены, Далии.

Напомним, 19 декабря террорист на грузовом автомобиле совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки. Жертвами теракта стали 12 человек, еще 50 посетителей были ранены.

Среди погибших оказалась Далия Эльяким, тело которой не могли опознать в течение нескольких дней.