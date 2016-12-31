31 декабря 2016 г.
последняя новость: 21:38
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:25 Россия прислала в Вашингтон самолет, чтобы забрать выдворенных дипломатов
20:46 Пришел в сознание израильтянин, пострадавший в берлинском теракте
15:28 ДТП в Хельсинки: водитель 300 метров ехал по тротуару
11:42 Умер первый менеджер The Beatles Аллан Уильямс
10:54 Стрельба в Коннектикуте после концерта Мика Милла, убиты два человека
07:57 В 2016 году жертвами убийств, терактов, войн и катастроф стали 122 журналиста
07:35 В Пенсильвании застрелен полицейский, ведется розыск убийцы
06:09 Жена посла Греции в Бразилии организовала его убийство, наняв киллера за $25 тысяч
05:49 Давка на музыкальном фестивале Falls в Австралии, не менее 60 пострадавших
01:48 Летевший в Варшаву самолет сел в Праге из-за угрозы взрыва
В мире

Россия прислала в Вашингтон самолет, чтобы забрать выдворенных дипломатов

время публикации: 21:25 | последнее обновление: 21:25 блог версия для печати фото
Россия прислала в Вашингтон самолет, чтобы забрать выдворенных дипломатов

Самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ приземлился вечером в субботу по московскому времени в Вашингтоне, сообщает NEWSru.com.

Самолет был отправлен в США чтобы забрать на родину 35 дипломатов, объявленных властями США персонами нон-грата, и членов их семей.

Напомним, что дипломатам было отведено 72 часа для того, чтобы покинуть американскую территорию.

Согласно данным, изложенным официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, в общей сложности США покидают 96 россиян.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 декабря 2016 г.
За российскими дипломатами, высылаемыми из США, и их семьями направят спецрейс







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 31 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016