Россия прислала в Вашингтон самолет, чтобы забрать выдворенных дипломатов

Самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ приземлился вечером в субботу по московскому времени в Вашингтоне, сообщает NEWSru.com.

Самолет был отправлен в США чтобы забрать на родину 35 дипломатов, объявленных властями США персонами нон-грата, и членов их семей.

Напомним, что дипломатам было отведено 72 часа для того, чтобы покинуть американскую территорию.

Согласно данным, изложенным официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, в общей сложности США покидают 96 россиян.