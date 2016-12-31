В 2016 году жертвами убийств, терактов, войн и катастроф стали 122 журналиста

Международная федерация журналистов (IFJ) опубликовала ежегодный отчет о гибели сотрудников средств массовой информации при исполнении служебных обязанностей в 2016 году.

Согласно опубликованным данным, жертвами убийств, терактов и боевых действий стали в минувшем году 93 журналиста, еще 29 погибли в авиакатастрофах (крушение 28 ноября в Колумбии самолета Avro RJ85, на борту которого находились футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе" и 20 сотрудников СМИ; крушение около Сочи самолета Ту-154 минобороны России, на борту которого находились артисты ансамбля Александрова, директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и девять журналистов).

В результате вооруженных нападений криминального характера, в ходе боевых действий и в результате терактов больше всего журналистов погибло в Ираке – 15, далее следуют Афганистан – 13, Мексика – 11, Йемен – 8, Гватемала – 6, Сирия – 6, Индия – 5, Пакистан – 5.

Отметим, что в 2016 году не было ни одного случая гибели журналиста в Израиле и в Палестинской автономии, включая сектор Газы.

В отчете не названо ни одного случая убийства журналиста в России. При этом упомянута гибель журналиста Павла Шеремета, который был убит в результате взрыва автомобиля в Киеве 20 июля этого года.