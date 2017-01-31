Убийца мусульман из Квебека, подробности о "тихом ботанике"

Канадские СМИ публикуют данные о 27-летнем Александре Биссоннетте, которому предъявлены обвинения в убийстве шести человек и попытке убийства пяти человек в исламском культурном центре в Квебеке.

- Имена шести жертв нападения на исламский центр в Квебеке

По подозрению в причастности к этому преступлению был также задержан выходец Марокко Мухаммад аль-Хадир – студент Университета Лаваля, который пытался сбежать от полицейских, прибывших на место происшествия. Но позже подозрения с него были сняты. И он проходит по этому делу только как свидетель.

Правоохранительные органы сообщают, что Александр Биссоннетт, вооруженный автоматом "типа AK-47", в воскресенье, 29 января, в 19:55 по местному времени вошел в помещение исламского культурного центра и открыл огонь по мужчинам, собравшимся на первом этаже для вечерней молитвы. Затем, по словам свидетелей, он вышел из мечети, перезарядил автомат, вернулся и продолжил стрелять, потом поднялся на второй этаж, где находились женщины и дети (отметим, что в списке убитых только взрослые мужчины, о ранениях женщин или детей сведений нет). Через несколько минут убийца покинул место преступления. Он скрылся на автомобиле, однако, проехав примерно 20 км до острова Орлеан, через 17 минут после нападения, Александр Биссоннетт позвонил по телефону 911 в службу спасения и сказал, что хочет застрелиться, так как совершил ужасное преступление. Вскоре после этого он сдался полицейским, не оказывая сопротивления. В его автомобиле было найдено оружие.

Александр Биссоннетт родился и вырос в районе Кап-Руж, на западе Квебека, пишет Heavy.com. У него есть брат-близнец. Соседи говорят, что Александр был "обычным, тихим молодым человеком". По словам знакомых Биссоннетта, в последнее время он перестал общаться с ними и, возможно, попал под влияние экстремистов. Впрочем, друзей у Александра не было, общался он, в основном, с братом. Их считали "ботаниками". В школе Александра и его брата часто дразнили и, хотя они отвечали на оскорбления, ни разу не нападали на обидчиков. Бывшие одноклассники говорят о Биссоннетте как о неразговорчивом и робком человеке. В старших классах он был кадетом королевской армии Канады. После окончания школы Александр увлекся охотой, неплохо стрелял и имел разрешение на ношение оружия.

Александр Биссоннетт изучал политологию и антропологию в Университете Лаваля, куда поступил в 2012 году (кампус университета расположен в 3 км от исламского культурного центра Квебека). Он был известен как правый активист, неоднократно выступавший в социальных сетях с критикой левых, открытой иммиграционной политики Канады, ислама и феминисток. Впрочем, сведений о его членстве в какой-либо организации нет.

Биссоннетт поддержал избрание Дональда Трампа на пост президента США и положительно высказывался о его первых шагах на этом посту. В марте прошлого года Александр публиковал слова в поддержку лидера французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, когда она посещала Квебек. По словам одного из сокурсников, у Биссоннетта были "произраильские и антииммиграционные правые идеи". Другой сокурсник назвал Александра "ксенофобом, но не конченным расистом".

Дом родителей Биссоннетта находится примерно в 15 минутах от исламского культурного центра. Но недавно Александр переехал жить в квартиру, которая расположена в непосредственной близости от исламского центра.

Накануне Хэллоуина 2016 года на своей странице в Facebook Александр Биссоннетт опубликовал фотографию, на которой он был запечатлен в костюме убийцы из фильма ужасов "Крик". Он отмечал как понравившиеся официальные страницы политиков правого толка Дональда Трампа, Джона Маккейна, Джорджа Буша, Марин Ле Пен, но в то же время отметил как понравившуюся страницу левого оппозиционного канадского политика Джека Лейтона. Ему также нравились официальные страницы Армии обороны Израиля, организации "Соединенные Штаты с Израилем" и Квебекской партии Университета Лаваля.

Страница Биссоннетта была удалена из социальной сети вскоре после того, как ему были предъявлены обвинения в убийстве шести человек.

Александр Бисссоннетт никогда ранее не был судим. В полиции есть отметки только о трех его правонарушениях за последние годы и о выписанных штрафах за не пристегнутый ремень безопасности, за превышение скорости и за неправильную парковку.





