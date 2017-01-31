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В мире

Врач подмосковной больницы задержан по подозрению в изнасиловании пациентки

время публикации: 01:16 | последнее обновление: 01:39 блог версия для печати фото
Врач подмосковной больницы задержан по подозрению в изнасиловании пациентки

Сотрудники полиции задержали врача-анестезиолога по подозрению в изнасиловании пациентки в реанимационном отделении подмосковной больницы.

"Как установлено следствием, в ночь с 4 на 5 января врач анестезиолог-реаниматолог Подольской городской больницы № 2, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния находилась в беспомощном положении и не могла оказать ему сопротивление", – сообщили ТАСС в понедельник, 30 января, в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Как уточняет РИА Новости, потерпевшая находилась под действием мощных седативных препаратов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

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