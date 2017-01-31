Александру Биссоннету предъявили обвинение по делу о нападении на мечеть в Квебеке

Канадская полиция предъявила обвинения Александру Биссоннету по делу о вооруженном нападении на посетителей исламского культурного центра в городе Квебек, столице одноименной провинции.

Как сообщает новостная служба BBC, 27-летний студент обвиняется в убийстве шести человек и попытке убийства пяти человек. В скором времени он предстанет перед городским судом Квебека.

По данным телеканала CBC News, Биссоннет изучал политологию и антропологию в Университете Лаваля. Кампус университета расположен в 3 км от исламского культурного центра Квебека, который также именуют "большой мечетью" этого города.

Вместе с Биссоннеттом сразу после нападения был задержан мужчина марокканского происхождения Мухаммад аль-Хадир. Сейчас он проходит по делу как свидетель.

В результате нападения были убиты шесть человек, еще 17 были ранены. На данный момент в больницах остаются пять пострадавших, получивших тяжелые ранения.