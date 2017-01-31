31 января 2017 г.
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Госдума и РПЦ рекомендуют наказывать родителей школьников за "недостатки духовного воспитания"

время публикации: 16:04 | последнее обновление: 16:04 блог версия для печати фото
Госдума и РПЦ рекомендуют наказывать родителей школьников за "недостатки духовного воспитания"

Комитет по образованию Государственной Думы РФ по итогам совместного с РПЦ круглого стола, посвященного обсуждению школьного курса основ православной культуры, опубликовал проект рекомендаций, которые затем был направлен в правительство страны.

Документ, который цитирует новостное агентство "Москва", предусматривает поддержку духовно-нравственного воспитания и ответственность за его неудовлетворительное качество, которую предполагается возложить как на государственные учреждения и их руководителей, а также на "родителей, работников сферы образования и взрослых граждан". Какие меры будут применены в случае недостатка духовности у детей, в проекте не указано.

Министерству образования следует, по мнению законодателей, сформировать совет по духовно-нравственному воспитанию, куда, помимо ученых и общественников, необходимо привлечь священников. Одной из функций этого совета должна стать оценка учебных пособий в аспекте их соответствия духовно-нравственным нормам, а для издателей такого рода "литературы" предусматривать льготы.

Кроме того, в документе содержится предложение к министерству образования и МВД сотрудничать в сфере пресечения "антиобщественного речевого поведения", под которым подразумевается нецензурная лексика, а также требование к региональным властям обеспечить преподавание основ православия.

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