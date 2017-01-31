Штат Вашингтон против Трампа: дело рассмотрит Федеральный суд Сиэтла

Вашингтон, 42-й штат США, расположенный на северо-западе страны, станет первым штатом, который оспорит в Федеральном окружном суде соответствие основных положений иммиграционного указа президента США Дональда Трампа американской Конституции.

Иск против Трампа будет рассмотрен Федеральный судом Сиэтла, сообщается во вторник, 31 января, на официальном сайте прокуратуры Вашингтона.

Истцом на этом процессе выступит прокурор штата Боб Фергюсон, а ответчиками – президент США Дональд Трамп, высокопоставленные чиновники администрации Белого дома и Департамент национальной безопасности, который контролирует пограничные службы страны. Кроме того, Фергюсон, в рамках этого иска, требует заблокировать действие скандального указа о запрете на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, который, по его мнению, нарушает статьи Конституции о равенстве перед законом представителей увсех религий.

"В случае успеха эта тяжба окажет влияние на всю страну, и действия президента будут признаны незаконными" – заявил Фергюсон в ходе состоявшейся по этому поводу пресс-конференции.

Напомним, что Боб Фергюсон входит в число 16 государственных генпрокуроров, которые в минувшее воскресенье выпустили заявление, где указы Трампа названы "неамериканскими и противозаконными".

Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

27-28 января в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Майами и других городах США прошли массовые акции протеста против действий администрации Белого дома , направленных на ограничение иммиграции, приема беженцев и въезда в страну граждан мусульманских государств.

Выступая на церемонии подписания указа в Пентагоне, Трамп заявил, что этот указ является одним из шагов, направленных на защиту США от иностранных террористов, и подчеркнул, что отныне принятие решений о приеме беженцев будет "экстремальным".

Согласно решению Трампа, в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября 2017 года, США примут не более 50 тысяч беженцев. Почти 30 тысяч из них уже находятся в Соединенных Штатах.