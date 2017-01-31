17 еврейских центров в США получили предупреждение о бомбе

Не менее 17 еврейских центров и школ по всей Америке получили 31 января предупреждение о заложенной в здании бомбе. Это уже третья волна угроз за последний месяц.

Пол Гольденберг, директор компании Secure Community Networks, консультирующей еврейские организации по вопросам безопасности, сообщил агентству JTA, что угрозы поступили ранним утром. В большинстве случаев злоумышленники использовали систему автоматического обзвона абонементов. Однако некоторые телефонные звонки не были записаны заранее – с представителями учреждений говорили анонимы.

Еврейские центры в США получали угрозы 9 и 18 января. Ни в одном из случаев взрывные устройства не были найдены.

19 января агентство Reuters сообщило, что к расследованию подключилось ФБР.