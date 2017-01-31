В аэропорту Франкфурта полицейские задержали мать двоих детей и потребовали обнажить грудь

Гайатири Босе, 33-летняя уроженка Сингапура, подала в суд на полицию Франкфурта, сотрудники которой унизили ее и заслуживают наказания. Речь идет об инциденте, происшедшем в международном аэропорту этого города. Полицейские задержали эту женщину, обнаружив в ее багаже молокоотсос и потребовали, чтобы она продемонстрировала им процесс лактации.

Подозрения стражей порядка вызвал тот факт, что обладательница молокоотсоса, которая направлялась в Париж, путешествовала без ребенка, пишет во вторник, 31 января, сайт новостной службы ВВС.

Женщину препроводили в специальное помещение для расследований и потребовали доказать, что он является кормящей матерью, расстегнув блузку и надавив на соски. Истица сообщила, что была шокирована и унижена этим требованием.

Босе, которая работает менеджером в транспортной компании, имеет двух детей, старшему из которых три года, а младшему – семь месяцев.

Полицейские признали, что данная мера выходит за рамки протокола, однако комментировать свои действия отказались.