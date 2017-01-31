31 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:08 В аэропорту Франкфурта полицейские задержали мать двоих детей и потребовали обнажить грудь
11:50 Убийца мусульман из Квебека, подробности о "тихом ботанике"
11:30 Барак Обама осудил антииммиграционный указ Дональда Трампа
11:18 В США в бойскауты начнут принимать трансгендеров
10:43 Опубликованы имена шести жертв нападения на исламский центр в Квебеке
09:49 В Польше опубликуют данные членов СС, служивших в Аушвиц-Биркенау
09:16 Трамп уволил генпрокурора, усомнившуюся в законности указа о запрете на прием беженцев
04:16 Александру Биссоннетту предъявили обвинение по делу о нападении на мечеть в Квебеке
01:16 Врач подмосковной больницы задержан по подозрению в изнасиловании пациентки
00:26 Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
В мире

В аэропорту Франкфурта полицейские задержали мать двоих детей и потребовали обнажить грудь

время публикации: 12:08 | последнее обновление: 12:08 блог версия для печати

Гайатири Босе, 33-летняя уроженка Сингапура, подала в суд на полицию Франкфурта, сотрудники которой унизили ее и заслуживают наказания. Речь идет об инциденте, происшедшем в международном аэропорту этого города. Полицейские задержали эту женщину, обнаружив в ее багаже молокоотсос и потребовали, чтобы она продемонстрировала им процесс лактации.

Подозрения стражей порядка вызвал тот факт, что обладательница молокоотсоса, которая направлялась в Париж, путешествовала без ребенка, пишет во вторник, 31 января, сайт новостной службы ВВС.

Женщину препроводили в специальное помещение для расследований и потребовали доказать, что он является кормящей матерью, расстегнув блузку и надавив на соски. Истица сообщила, что была шокирована и унижена этим требованием.

Босе, которая работает менеджером в транспортной компании, имеет двух детей, старшему из которых три года, а младшему – семь месяцев.

Полицейские признали, что данная мера выходит за рамки протокола, однако комментировать свои действия отказались.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 31 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017