31 января 2017 г.
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В мире

Оппозиционер Алексей Навальный задержан в офисе ФБК и доставлен в суд

время публикации: 14:03 | последнее обновление: 14:03 блог версия для печати фото
Алексей Навальный

Судебные приставы принудительно доставят оппозиционера Алексея Навального в Ленинский суд Кирова, где пересматривается дело "Ив Роше", сообщают во вторник, 31 января, российские СМИ со ссылкой на официального представителя УФССП России по Москве Тимур Коробицын.

"В УФССП России по Москве поступило постановление Ленинского районного суда Кирова о принудительном приводе Алексея Навального. 31 января 2017 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Москве вышли в адрес НК "Фонд борьбы с коррупцией" и осуществили принудительный привод Алексея Навального, который будет доставлен в Ленинский районный суд Кирова" – приводит слова чиновника информационное агентство РИА Новости.

Издание напоминает, что в 2013 году Навального приговорили к пяти годам лишения свободы условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова. Ряд российских экспертов утверждают, то это решение было приурочено к президентским выборам – чтобы предоставить Путину достойную альтернативу и сделать его победу более убедительной. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".

Отметим, что в декабре прошлого года Навальный объявил о том, что намерен принять участие в выборах президента в 2018 году. "Я иду на выборы с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной. Как обуздать коррупцию. Как превратить богатство России в достаток каждой семьи. Выборы президента – это дискуссия о пути развития страны. Нам нужен честный разговор, а не еще одно фальшивое телешоу. Я готов доказать в споре с любым соперником, что моя программа лучше нынешнего курса", – утверждал оппозиционный политик.

В своей программе Навальный предлагает, в частности, установить минимальный размер оплаты труда 25 тысяч рублей в месяц, в два раза увеличить расходы на здравоохранение, дать больше прав органам местного самоуправления, а также ввести визовый режим со Средней Азией и странами Закавказья

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