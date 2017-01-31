Барак Обама осудил антииммиграционный указ Дональда Трампа

Бывший президент США Барак Обама впервые после инаугурации Дональда Трампа нарушил молчание и выступил с осуждением указа Трампа о приостановке приема беженцев в США, сообщает NBC.

Барак Обама также выразил свое восхищение массовыми протестами против указа Трампа, которые проходят во множестве американских городов и в которых принимают участие десятки тысяч человек.

"Граждане пользуются своим конституционным правом собираться, организовываться и высказывать своим избранникам свою точку зрения. Это именно то, что мы ожидаем увидеть, когда на карту поставлены американские ценности", - говорится в заявлении Обамы.